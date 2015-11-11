دعوى تطالب بطرد الممثلة اللبنانية رغد سلامة لتحولها جنسيا من رجل لامرأة

تقدم المحامى نبيه الوحش بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، بطرد الممثلة البنانية رغد النمر سلامة من مصر ، بعد تحولها جنسيا من رجل لامرأة.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 483 لسنة 70 ق بأن الممثلة فى حقيقة الأمر رجل واسمه سمير سلامة، وتحولت جنسيا من رجل إلى امرأة وتزوجت 3 مرات من 3 رجال أعمال.

وذكرت الدعوى، أن دخول الفنانة اللبنانية مصر على أنها أنثى وهى فى حقيقة الأمر ذكر يدعى "سمير نمر سلامة"، يمثل خطرا على الأمن القومى، وقد يكون وراؤها منظمات إرهابية.

وفى نفس السياق، تباشر هيئة قضايا الدولة تلك الدعوى لإعداد مذكرة دفاعها عن الحكومة بصفتهم كمدافعين عن الحق المدنى.

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