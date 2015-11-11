إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية محظور استيرادها بميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى لقطاع الالتزام برئاسة أحمد شحاته من إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية مستعملة ومحظور استيرادها بميناء شرق بورسعيد داخل خمس حاويات قادمة من الصين .

وردت معلومات استخباراتية من يوسف حسنى، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الشرقية، للدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة، باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير دخول أجهزة طبية مستعملة داخل مشمول رسالة مخالفات الفران.

على الفور تم تشكيل لجنة جمركية، برئاسة حلمى أبو الحسن، مدير المكافحة قطاع العمليات، حيث تبين من خلال الفحص وجود 4 أجهزة رنين مغناطيسى وجهازين للأشعة المقطعية وأخرى للتخدير والأدوات الطبية، وغيرها من أجهزة المخ والأعصاب وقسطرة القلب وعدد من المناظير الحديثة.

وقرر يحيى محمد جاب الله، رئيس المنطقة الشرقية لجمارك بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى أيمن هجرس، مدير نيابة الميناء، لمباشرة التحقيقات.

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