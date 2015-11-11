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لعدم توافر الوسائل الوقائية..فيروس "سى" أكثر الأمراض مهاجمة للطبيب بمصر

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لعدم توافر الوسائل الوقائية..فيروس "سى" أكثر الأمراض مهاجمة للطبيب بمصر لعدم توافر الوسائل الوقائية..فيروس "سى" أكثر الأمراض مهاجمة للطبيب بمصر
فيروسات الكبد من أكثر الأمراض انتشارا بين المصريين، لكن الأمر لا ينحصر فقط فى المرضى بل امتد لينال الطبيب المصرى نصيبا منه.

فالإصابة بفيروس "سى" ربما يعد الأكثر بين الأمراض المعدية الأخرى، التى يتعرض لها الطبيب المصرى.

عن انتقال العدوى بفيروسات الكبد للأطباء فى يؤكد استشارى الأمراض الباطنية والكبد والمناظير الدكتور محمد المنيسى، أن أطباء الجراحة والقلب هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس "سى"، والسبب بالطبع يرجع للتعامل مع دم المريض بصورة مباشرة، ودون اتباع الخطوات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

تأتى الإبر الطبية والمشارط والأدوات المستخدمة فى الجراحات على رأس الوسائل المساعدة على انتقال فيروس "سى" من المريض للطبيب تبعا لرأى المنيسى.

وعن نسبة الأطباء المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسى، يؤكد المنيسى أنه لا يوجد فى مصر أى إحصائية أجريت بهذا الشأن، على الرغم من أن التجارب الحية على أرض الواقع تشير لمعدلات مرعبة من الأطباء المصابين بفيروس سى.

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