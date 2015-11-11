للحوامل.. تعرفى على العناصر اللازمة لحمايتك وشوفى نقصها بيعمل إيه

فترة الحمل تعد مرحلة استثنائية فى حياة المرأة، حيث تمر فيها بالعديد من التغيرات كما تتطلب رعاية خاصة جدا وخاصة فيما يتعلق بتغذية الأم والجنين.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية ابو النجا، أهم الاحتياجات الضرورية من العناصر الغذائية للحامل والأضرار الناتجة عن نقصها.

العناصر الغذائية الضرورية فى فترة الحمل

أمراض نقص الغذاء عند الحوامل

>تبعا لرأى أبو النجا على الأم الاهتمام بالحصول على عدد من العناصر الهامة لنمو الجنين والمحافظة على صحتها وأهمها، الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والزنك والأوميجا 3 والبروتينات.>يؤكد أبو النجا أن نقص العناصر الغذائية التى يجب أن تحصل عليها المرأة فى فترة الحمل، يعرضها وجنينها للعديد من المشاكل الصحية أهمها: الأنيميا والضعف العام بالجسم الناتج عن نقص عنصر الحديد، والذى قد يؤدى فى الحالات الشديدة إلى وفاة الأم أو الجنين أثناء فترة الحمل، ويرفع فرص تعرض الأم للولادة المبكرة.

كما أن نقص حمض الفوليك يتسبب فى عدم اكتمال آخر الفقرات فى العمود الفقرى للجنين، أما نقص الكالسيوم فيؤدى إلى نقص فى نمو عظام الجنين وهشاشتها.

بالطبع فتجنب التعرض لتلك المشاكل يبدأ باهتمام المرأة بالحصول على أنواع الطعام الغنية بتلك العناصر، على رأسها البلح والعسل الأسود والخضراوات الورقية والألبان واللحوم والأسماك الزيتية، مع تناول المكملات الغذائية والعلاجات التعويضية كأقراص الكالسيوم والحديد والفوليك أسيد بالجرعات التى يحددها الطبيب المتابع للحمل.