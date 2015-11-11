مواطنون يطلقون مبادرة جديدة لتطوير صناديق جمع القمامة بالسويس

دشن عدد من المواطنين بمنطقة الكابنون بحى عتاقة بالسويس، مبادرة لتجميل وتطوير أشكال صناديق القمامة بالجهود الشخصية، حيث قاموا بعمل أكشاك لتجميع القمامة على شكل أمواج بحر وألوان مبهجة كنوع من تجميل البيئة ومنع التلوث البصرى.

وقام المواطنين بطرح مبادراتهم عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، ولقت استجابة واسعة من المواطنين بالمحافظة.

طالب أصحاب المبادرة المجلس التنفيذى للمحافظة بتبنى الفكرة بالتنسيق مع المدارس الصناعية بالمحافظة وعمل أكشاك لجمع القمامة على مستوى الجمهورية تمثل شكل حضارى وجمالى.

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