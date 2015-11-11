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سقوط عاطلين بحوزتهما 47 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور

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سقوط عاطلين بحوزتهما 47 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور سقوط عاطلين بحوزتهما 47 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور
تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وبحيازتهما 47 تذكرة هيروين ببولاق الدكرور، تمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار "ش.ج" و"م.ع.ا" بالمواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وبإعداد كمين لهما تمكن النقيب طاهر صالح والرقيب وائل مصطفى من ضبطهما وبحوزتهما 47 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وهاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها فتم إخطار النيابة للتحقيق.

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