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النتائج النهائية لانتخابات المحامين على المستوى العام والإدارات القانونية

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النتائج النهائية لانتخابات المحامين على المستوى العام والإدارات القانونية النتائج النهائية لانتخابات المحامين على المستوى العام والإدارات القانونية
أعلن المستشار أحمد السعدنى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، بعد عودته لمقر اللجنة مرة ثانية، نتائج انتخابات النقابة على المستوى العام والإدارات القانونية.

وقررت اللجنة إبطال أصوات جنوب سيناء وكفر الشيخ، بسبب زيادة عدد الأصوات عن عدد المدرجين فى الكشوف.

كانت النتيجة كالتالى، على المستوى العام:


>خالد الأمين، أحمد بسيونى، خالد أحمد، إبراهيم عمران، سيد عبد الغنى، صلاح سليمان، مصطى إمام، ناجد جرجس، أدهم عشماوى، عبد الجواد أحمد.

على مستوى الإدارات:


>على محمد الصغير، هشام لطفى، أسامة سلمان

أما عن المحاكم فكانت كالتالى:


>شمال القاهرة، أبو بكر ضوة، صلاح صالح
>الجيزة الابتدائية سامح مصطفى
>شبرا، عبد الحى أبو ليلة
>حلوان، أسامة طه سالم
>دمنهور، هانى الشهاوى
>المنوفية، محسن سالم
>الإسكندرية، إبراهيم أبو زيد
>جنوب سيناء، خالد عمار
>شمال سيناء، راشد حسن
>محكمة المحلة، ماجد شوشة
>السويس الابتدائية، مجدى ثابت
>الزقازيق، عادل أنور
>محكمة الوادى الجديد، شعبان عبد الغفار
>محكمة المنيا، خلف حسن
>بنى سويف الابتدائية، طارق عبد العظيم
>محكمة الفيوم، ناصر زيدان
>6 أكتوبر أبو النجا المحرزى
>محكمة الجيزة الابتدائية، صابر مهنا
>الاسكندرية الابتدائية، أيمن التونى
>البحر الأحمر، صفوت كمال
>الأقصر، أحمد الضور
>سوهاج، سيف النصر

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