النتائج النهائية لانتخابات المحامين على المستوى العام والإدارات القانونية

أعلن المستشار أحمد السعدنى، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، بعد عودته لمقر اللجنة مرة ثانية، نتائج انتخابات النقابة على المستوى العام والإدارات القانونية.

وقررت اللجنة إبطال أصوات جنوب سيناء وكفر الشيخ، بسبب زيادة عدد الأصوات عن عدد المدرجين فى الكشوف.

كانت النتيجة كالتالى، على المستوى العام:

على مستوى الإدارات:

أما عن المحاكم فكانت كالتالى:

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