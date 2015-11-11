عبور200 سفينة لقناة السويس خلال الأربعة أيام الماضية بحمولة 11 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال الأربعة أيام الماضية من السبت حتى أمس الثلاثاء عبور 200 سفينة بحمولة قدرها 11 ملايين و685 ألف طن، وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 117 سفينة بحمولة قدرها 6 ملايين و18 ألف طن، كما شهدت القناة الجديدة عبور 83 سفينة بحمولة قدرها 5 ملايين و667 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، أنه فى يوم السبت 7 نوفمبر الحالى، شهدت القناة عبور 50 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و685 ألف طن منهم 29 سفينة فى القناة القديمة بحمولة قدرها 2 مليون و18 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OSCAR بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا،

كما شهدت القناة الجديدة عبور 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و667 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARGRETHE MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أن قناة السويس شهدت الأحد عبور 41 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وعبرت قافلة الشمال 27 سفينة، بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCM CSCL MERCURY بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى جدة.

وعبرت أيضا 14 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL CENUS بحمولة قدرها 157 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين، عبور 55 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة قدرها مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL BAHIM بحمولة قدرها 148 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات العربية.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 600 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EVEJN MAERSKبحمولة قدرها 171 ألف طن.

>وتابعت التقارير أن المجرى الملاحى للقناة شهد أمس الثلاثاء، عبور 54 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور32 سفينة بحمولة قدرها مليون 500 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال RASHEDA بحمولة قدرها 166 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 300 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية COSCO AMERICA بحمولة قدرها 181 ألف طن.

عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 2,8 مليون طن