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بالفيديو.. سيدة لعضو سابق بتمرد:"لو شوفتك نازل يوم 25 هضربك باللى فى رجلى"

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بالفيديو.. سيدة لعضو سابق بتمرد:"لو شوفتك نازل يوم 25 هضربك باللى فى رجلى" بالفيديو.. سيدة لعضو سابق بتمرد:"لو شوفتك نازل يوم 25 هضربك باللى فى رجلى"
أحرجت متصلة تدعى "أمل"، فى مداخلة هاتفية لها ببرنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية "دريم"، شريف هلال مسئول العلاقات العامة بتمرد سابقا، موجهة حديثها للمشاهدين: "سيبكوا من اللى بيتقال ومتسمعوش كلام إن حد هينزل فى 25 يناير..وأقسم بالله لو شوفتك نازل يوم 25 يناير هضربك باللى فى رجلى" .

من جانبه طالب شريف هلال مسئول العلاقات العامة بتمرد سابقا، الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يصدر قرارا بالعفو عن الشباب المحتجزين بالسجون.

وأشار هلال، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن قرارات العفو من شأنها تهدئة الشباب والعدول عن قراراهم بالنزول يوم 25 يناير المقبل.

فيما قاطعه الإعلامى عزمى مجاهد، بأن معظم الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية هم ضد الوطن، الأمر الذى دعا الأول للرد قائلاً :" أنت متابع؟.. أنت بتاع ولا سياسة ولا إيه؟".

عضو مؤسس بـ"تمرد" لـ"الإبراشى": قوى سياسية تدعو للتظاهر 25 يناير المقبل

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