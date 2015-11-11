"الزراعة": تستقبل 7 آلاف رأس عجل بمحاجرها للذبيح الفورى تطرح بالأسواق

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استعدت خلال الساعات المقبلة لاستقبال 5000 رأس من العجول الحية قادمة من مولدوفيا، بالإضافة إلى 2000 رأس قادمة من أوكرانيا للذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض من اللحوم تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية البيطرية المصرية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من اللجان البيطرية بالهيئة تتابع وتشرف على عدد من الشحنات القادمة من الحيوانات الحية فى بلد المنشأ تصل قريبا منها للذبيح الفورى لطرحها بالأسواق وأخرى للتربية والتسمين، مشيرا الى أن إدارة الحجر بالهيئة تقوم بالموافقة على استيراد الحيوانات الحية من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض المعدية، مع مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية.

وتابع المولى، أن جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، مؤكدا أن جميع العجول لاتتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

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