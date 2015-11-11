دى مستورا يدعو إلى الاستفادة من "اندفاعه" محادثات فيينا حول سوريا

>دعا موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى مستورا الثلاثاء القوى العظمى إلى الاستفادة من "الاندفاعة" التى حققتها المحادثات والى وضع عملية سياسية قادرة على اخراج البلاد من الحرب.

وقال دى مستورا ان "اندفاعة فيينا لا يجوز تفويتها" وذلك فى ختام اجتماع لمجلس الامن الدولى قبل لقاء دولى السبت فى العاصمة النمسوية سيحدد معالم مرحلة انتقالية سياسية فى سوريا التى تجتاحها الحرب منذ اربع سنوات ونصف.

وسوف تلتقى حوالى 20 دولة فى فيينا فى محاولة لوضع خطة سلام لسوريا بما فى ذلك وقف اطلاق نار بين نظام بشار الاسد وبعض المعارضين.

واضاف دى مستورا ان هذه اللقاءات يجب ان "تعطى اهدافا قابلة للتحقيق للشعب السورى. واحد هذه الاهداف يجب ان يكون تخفيف العنف".

واشار إلى ان "عملى هو التأكد من ان الدول المهمة مثل روسيا والسعودية وايران ستجتمع حول الطاولة وتقدم عملية سياسية"، واوضح "حان الوقت كى تواجه هذه الدول هذه التحديات".

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