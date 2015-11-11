حبس أمين شرطة وعريف لاتهامهما بالتسبب فى هروب تاجرة مخدرات ومتهم بعين شمس

أمر أحمد ربيع مدير نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بحبس أمين شرطة وعريف لاتهامهما بالتسبب فى هروب متهمة أثناء ترحيلها من المحكمة إلى القسم، ومتهم بعد عرضه على المستشفى لإجراء فحوصات طبية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية التى يجريها المستشار أحمد ربيع مدير نيابة شرق القاهرة الكلية بعد سماع أقوال المتهمين، أن الواقعة الأولى متهم فيها العريف عنتر جمال "شاويش"، بعد تكلفيه بحراسة أحد المسجونين ويدعى "محمد زين العابدين" الصادر ضده حكم من محكمة الجنايات بالسجن عشرين سنة لاتهامه بالقتل العمد، حيث ادعى إصابته بألم شديد بالمعدة وتعرضه للإغمال أكثر من مرة، ما اضطر المأمور لنقله لمستشفى بمصر الجديدة، فانتاب العريف حالة من النوم العميق أثناء إجراء المتهم الفحوصات، ما أدى إلى تمكن المتهم من الهرب.

وأضافت التحقيقات، أن الواقعة الثانية متهم فيها أحمد عبد العزيز أمين شرطة بعد تكلفيه من القسم بحراسة أحد المتهمات وتدعى "فاطمة.أ" والمتهمة فى جناية تجارة مخدرات وتعد من أكبر تجار المخدرات بمنقطة عين شمس، حيث إنه بعد انتهاء وقائع جلستها بمحكمة التجمع الخامس طلب شقيق المتهمة من أمين الشرطة إعادة شقيقته إلى القسم بسيارته الملاكى بدلا من سيارة الترحيلات، بحجة أن سيارة الترحيلات غير نظيفة، وبالفعل وافق أمين الشرطة إعادتها مقابل مبلغ مادى "رشوة".

وأشارت التحقيقات أنه أثناء العودة توجه شقيق المتهمة بالسيارة إلى طريق بلبيس الشرقية، فاعترضه أمين الشرطة بعد أن تأكد أنه ليس الطريق الصحيح للعودة، فأكد له شقيق المتهمة، أنه يعرف طريقا مختصرا لسرعة الوصول، وفى الطريق قطع عليهم ملثمان الطريق وكانا يستقلان دارجة بخارية وانهالا عليه ضربا، بعد مقاومته لهما، وقاما بإطلاق الأعيرة صوب أمين الشرطة، وتمكنا من تهريب المتهمة.