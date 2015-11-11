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شرطة التموين: نواصل الحملات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن البسطاء

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شرطة التموين: نواصل الحملات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن البسطاء شرطة التموين: نواصل الحملات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن البسطاء
يواصل اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث ، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاته مع كبار التجار وأصحاب المحلات التجارية لبحث تخفيض السلع الغذائية فى إطار الحملات التى أطلقتها الإدارة العامة لشرطة التموين بتخفيض الأسعار ومواجهة الغلاء.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود العشيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات مستمرة على الأسواق وكبرى المحلات لمراقبة وضبط الأسعار، وأنه شدد على كبار التجار بالاستمرار فى تخفيض الأسعار خاصة فى المناطق الشعبية لحماية أقوات الناس وتخفيف العبء عن البسطاء.

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مصر 365

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