تجديد حبس المتهمة بقتل والدها بأطفيح لسوء معاملته لها

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمة بقتل والدها "عبد الحميد.غ" 60 سنة وتهشيم رأسه بعكاز بمركز أطفيح 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت التحريات قد كشفت أن عددا من الجيران بمركز أطفيح سمعوا أصوات استغاثة جارهم المسن فسارعوا لاستطلاع الأمر وفوجئوا به غارقا فى دمائه وبجواره ابنته تحمل عكازا وقد هشمت به رأسه.

وأضافت التحريات أن الأب أساء معاملة ابنته وكان يرفض تناول الطعام معها والتحدث إليها ما دفعها للتخلص منه، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.