تجديد حبس المتهمة بقتل والدها بأطفيح لسوء معاملته لها

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمة بقتل والدها "عبد الحميد.غ" 60 سنة وتهشيم رأسه بعكاز بمركز أطفيح 15 يوما على ذمة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت التحريات قد كشفت أن عددا من الجيران بمركز أطفيح سمعوا أصوات استغاثة جارهم المسن فسارعوا لاستطلاع الأمر وفوجئوا به غارقا فى دمائه وبجواره ابنته تحمل عكازا وقد هشمت به رأسه.
وأضافت التحريات أن الأب أساء معاملة ابنته وكان يرفض تناول الطعام معها والتحدث إليها ما دفعها للتخلص منه، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.