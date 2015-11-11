ضبط 800 جرام حشيش و330 جرام أفيون وكمية من "سرنجات الماكس" بطهطا فى سوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، وبإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبالتعاون مع الرائد محمد سليمان رئيس قسم مكافحة جرائم المخدارات النقيبين مصطفى الشندويل وذكى حمادى، معاونى القسم عن ضبط شخصين وهروب ثالث بناحية قرية نجوع الصوامعة غرب، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش والأفيون والماكس".

وكان اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، قد تلقى بلاغا من العقيد منتصر العادلى رئيس منطقة أسيوط لمكافحة جرائم المخدرات يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عاطلين وعامل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإخطار اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة مدعومة بمجموعات قتالية، أسفرت إحداها عن ضبط "أحمد.ك.ع.م" 27 عاما عاطل ويقيم بناحية نجوع الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزته 40 قطعة حشيش وزنت 200 جرام ومبلغ مالى قدره 120 جنيها حصيلة البيع وهاتف محمول للاتصال بالعملاء.

كما تم ضبط "رضا.م.خ" عامل بمعهد بنهو الأزهرى ويقيم بذات العنوان بحوزته 100 جرام من مخدر الحشيش و100 جرام من مخدر الأفيون.

وبمداهمة مسكن "السيد.ع.ق.ع"، الذى لاذ بالفرار، عثر على نصف كيلو حشيش ونحو 200 جرام أفيون وكمية كبيرة من السرنجات جار حصرها بها سائل الأفيون المخدر والمكس، وجار العمل على ضبطه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء فى عملية البيع، وتم تحرير المحضر رقم 4410 و4411 إدارى مركز شرطة طهطا، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.