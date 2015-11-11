اليوم.. نظر تجديد حبس مخرج سينمائى لاتهامه بتصوير أفلام إباحية فى الوايلى

تنظر اليوم الأربعاء غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، تجديد حبس "م.م.ح"، 37 سنة، مخرج أعمال سينمائية وتليفزيونية، على خلفية اتهامه بتصوير أفلام إباحية، مع عدد من الفتيات الراغبات فى العمل بالمجال الفنى والإذاعى، وابتزازهن للحصول على مبالغ مالية.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 5451 لسنة 2015 جنح الوايلى، عن أن المتهم اعتاد ممارسة الأعمال الجنسية مع عدد من الفنانات والمذيعات المبتدئات بغرض تبنيهن إعلاميًا وفنيًا، حيث كان يعرض عليهن ممارسة الأعمال الفاضحة من أجل ظهورهن على الشاشة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم نجح فى خداع عدد منهن وتصويرهن بما يقرب من الـ10 أفلام إباحية تتجاوز مدة الفيلم الواحد نصف ساعة، وكان يقوم بابتزاز الفنانات، وأنه فور وصول بلاغ ضده ألقت قوات الأمن القبض عليه، وحرزت الأفلام التى كانت بحوزته.