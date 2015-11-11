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مقتل 3 أشخاص فى هجوم بالأردن يعملون بشركة أمن أمريكية

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مقتل 3 أشخاص فى هجوم بالأردن يعملون بشركة أمن أمريكية مقتل 3 أشخاص فى هجوم بالأردن يعملون بشركة أمن أمريكية

>قالت شركة دينكورب انترناشونال الامريكية التى تعمل فى مجال المخابرات والأمن إن ثلاثة رجال قتلوا فى حادث اطلاق النار الذى وقع يوم الاثنين فى مركز تدريب للشرطة قرب العاصمة الأردنية عمان كانوا يعملون لديها.

وأضافت الشركة فى بيان يوم الثلاثاء أن أحد موظفيها الذين قتلوا فى الحادث أمريكى وآخر من جنوب افريقيا والثالث أردنى.

وذكرت الشركة أن القتيل الأمريكى يدعى لويد "كارل" فيلدز "46 عاما" من كيب كورال بولاية فلوريدا وهو نائب سابق لرئيس شرطة لويزيانا.

وقالت الشركة إن فيلدز بدأ العمل لديها كمستشار للشرطة فى العراق فى 2006 ثم عمل مستشارا للشرطة فى أفغانستان قبل انتقاله للعمل بالمركز الدولى لتدريب الشرطة فى الأردن حيث وقع إطلاق النار.

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