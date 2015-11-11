مدير أمن سوهاج: تنفيذ 56 قرار تعد على الأراضى الزراعية بساقلتة وطهطا وطما

أكد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لليوم السابع أنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون بإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاع الشمال وفرقة الشرق، تم تأمين تنفيذ 56 قرارا إداريا بدائرة المديرية.

ففى قسم شرطة طهطا، تم تأمين إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وفى مركز شرطة دار السلام تم تأمين إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفى مركز شرطة طما، تم تأمين إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5012 إدارى.

وفى مركز شرطة ساقلتة، تم تأمين إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2234 إدارى المركز2015.

وأشار مدير أمن سوهاج إلى أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بدائرة المحافظة من أجل إعلاء سيادة القانون وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية وحرم الطرق والرى والصرف والنيل بكافة أنحاء مراكز محافظة سوهاج.