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إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية بطما فى سوهاج

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إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية بطما فى سوهاج إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية بطما فى سوهاج
شهد الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج وقوع حادث تصادم بناحية قرية سلامون دائرة مركز شرطة طما بين دراجة بخارية وسيارتين نقل نتج عن الحادث إصابة 2، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال، وتبين من التحريات التى قادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، أن أطراف المصادمة الدراجة البخارية رقم 579 ط ق ى، والسيارتين رقمي 60231 نقل أسيوط قيادة "أحمد م ع ع" 27 عاما موظف بشركة المياه ويقيم دائرة مركز صدفا " أسيوط "، والسيارة رقم 51015 أجرة أسيوط "قيادة عماد ع ز" 26 عاما سائق ويقيم دائرة مركز صدفا " أسيوط "، ونتج عن الحادث إصابة "أحمد م س" 21 عاما ويقيم دائرة المركز " بكسر مفتوح بعظمة العضد الأيسر ونزيف داخلى بالصدر، و"أحمد ع س"21 عاما ويقيم بدائرة المركز باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالصدر والبطن وأرتشاح هوائى بالقفص الصدرى، مستقلى الدراجة البخارية، وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعى والتحفظ على الدراجة البخارية والسيارتين مرتكبى الحادث.

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مصر 365