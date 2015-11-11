مرشح الوفد بـ"أبو حماد" بالشرقية: البرلمان المقبل مستقبل مصر الحقيقى

أكد أمجد العزازى مرشح الوفد فى دائرة أبو حماد بالشرقية، أن البرلمان القادم هو مستقبل مصر الحقيقى فهو الذى سيشكل الحكومة وسيصنع سياسات التنمية الحقيقية وسيعالج كل أمراض المنظومة والتشريعية والإدارية للدولة المصرية وسيكمل كل القوانين المكملة للدستور.

وطالب المرشح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الناخبين اختيار الأصلح، وعدم الاستماع لدعوات أعداء مصر للمقاطعة حتى لا نجد برلمانا يتحكم فيه أصحاب المليارات وتجار الدين، مشيرا إلى أن المشاركة ستساعد فى إنشاء برلمان وطنى يعرض مشاكل المواطن ويعمل على حلها ويقوم بتشريع القوانين التى تحتاجها الدولة والشعب.