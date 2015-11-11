هل تخوض سلاف فواخرجي تجربة الكوميديا في "العريس رقم 13"؟

وافقت النجمة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة الممثل المصري هاني رمزي بطولة مسلسل "العريس رقم 13".

عنوان المسلسل يوحي بأن العمل سوف يكون كوميديا، وهذا يعني بأن سلاف فواخرجي، سوف تخوض من خلاله أولى تجاربها الكوميدية، مع نجم مصري يشهد له بتقديم الادوار والأعمال الكوميدية.

مسلسل "العريس رقم 13" سوف يصوّر في شهر ديسمبر\ كانون الاول المقبل، على أن يتم عرضه في رمضان 2016، وهو من تأليف وإنتاج أحمد الأبياري وإخراج أسد فولدكار.

وكانت الفنانة سلاف فواخرجي قد شاركت في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "رسائل الكرز" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية، الذي فاز بجائزة أحسن فيلم / العمل الأوّل ضمن منافسات "نور الشريف للفيلم العربي الروائي الطويل"، وذلك في إطار الدورة الحادية والثلاثين من المهرجان.

يشار إلى أنه سبق لـ سلاف فواخرجي أن قامت في العام 2008 ببطولة مسلسل "أسمهان" الذي جسدت من خلاله سيرة حياة الفنانة الراحلة أسمهان، وهو عمل سوري، تم تقديمه باللهجتين المصرية السورية، ولا يعرف ما إذا كانت سلاف سوف تتكلم باللهجة المصرية في عملها الجديد، علما أنها شاركت في السنة نفسها في مصر أيضاً بفيلم "ليلة البيبي دول" وفي العام 2006 في فيلم "حليم" وهو آخر عمل للنجم الراحل احمد زكي، وجسد فيه شخصية عبد الحليم حافظ فيه.

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