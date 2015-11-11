بالصور..سناء يوسف تضع مولودها الأول

استقبلت الفنانة سناء يوسف مولودها الأول من رجل الأعمال عمرو مكين وأطلقت عليه اسم " ياسين ". وستقيم الفنانة سناء يوسف قريباً حفل السبوع لمولودها وذلك عقب الاطمئنان على صحتها وصحة المولود.

وكانت الفنانة التونسية سناء يوسف قد عقدت قرانها على رجل الأعمال عمرو مكين في بداية عام 2015 بعد قصة حب كبيرة كللت بالزواج.

يذكر أن الفنانة سناء يوسف شاركت في العديد من الأعمال الفنية بمصر مثل مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، مع النجم الكبير عادل إمام، ومسلسل "فض اشتباك" مع أحمد صفوت، و"السائرون نياما"، مع فردوس عبد الحميد وعلي الحجار، و"دلع بنات"، مع مي عز الدين ومحمد عادل إمام وكندة علوش، و"نقطة ضعف " مع محمد سليمان و" صدق وعده " مع خالد النبوي وأيمن زيدان وسوسن بدر. وأكدت سناء أن هناك عروضاً تمثيلية ستبدأ فى التفاوض عليها واختيار الأفضل لعرضها في رمضان المقبل.