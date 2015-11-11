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فارس كرم في "ديو المشاهير" وما جديده مع ملحم بركات؟

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فارس كرم في "ديو المشاهير" وما جديده مع ملحم بركات؟ فارس كرم في "ديو المشاهير" وما جديده مع ملحم بركات؟

الأربعاء 11-11-2015 00:06

يخوض الفنان فارس كرم مرحلة جديدة في مسيرته الفنية من خلال تعاونه للمرة الأولى مع الفنان ملحم بركات في أغنيتين لبنانيتين من ألحانه وكلمات الشاعر نزار فرنسيس.

ويقوم فارس كرم حالياً اللمسات الأخيرة على أغنية "ما رح إنساك"، التي من المتوقع ان تبصر النور خلال شهر ديسمبر\ كانون الأول المقبل، على أن يضع صوته على الأغنية الثانية خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولقد قرر فارس تصوير إحدى الأغنيتين بعد طرحهما في مختلف الإذاعات اللبنانية.

يشار الى ان الفنان فارس كرم، سيكون ضيف الحلقة الثانية من برنامج "ديو المشاهير" التي ستعرض في الـ 15 من شهر تشرين الثاني \نوفمبر الحالي، والتي ستستضيف أيضاً سارة الهاني وميليسا وميشال قزي.

 

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