هيفاء حسين أفضل ممثلة خليجية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فازت النجمة هيفاء حسين بلقب أفضل ممثلة خليجية عن مسلسلها "لو إني أعرف" إلى جانب النجمتين الكويتيتين سعاد العبدالله وحياة الفهد في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.

ورغم أن النجمة هيفاء حسين بشخصية منى الطيبة الرقيقة القلب والمثالية لم تخرج عن نمط أدوارها السابقة وبالأخص مسلسلها الرومانسي الأشهر "ليلى" مع إبراهيم الزدجالي، إلا إنها في "لو إني أعرف" كرست قدرتها الخاصة في إتقان هذا النوع من الشخصيات الذي يحتاج إلى صفاء داخلي طبيعي يسهل لها عملية تقمصها لها خاصةً وأن طيبة قلب منى أوقعتها في ورطة الزواج من شاب متهور وزير نساء حين لم يستطع إيقاعها بحبه أقنعها بالزواج منه، وبعد إنجابها منه يهملها وينفصل عنها لكنها تكافح حتى تصبح وزيرة مرموقة ومكرمة في المجتمع. أما هو فيودي به استهتاره وخيانته لزوجته للإصابة بمرض الإيدز.

وهيفاء حسين عبر أدوارها المتعددة نجحت في أن تكون النجمة الخليجية الأولى والأنسب في أدوار الفتاة الرومانسية والمثالية،وصار ملايين المشاهدين يشعرون معها بالثقة والأمان فتكون أدوارها لهم بمثابة إستراحة لهم من بعض الأعمال الخليجية المليئة بالرتابة والتكرار والكآبة المحفوظة عن ظهر قلب ببعض الأعمال الخليجية. فيجدون في أعمال وأداء هيفاء حسين متنفساً رومانسياً إنسانياً فوق العادة لهم.

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