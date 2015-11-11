نجوى تهدد جمهورها بالـ "بلوك"

تسعى الفنانة نجوى كرم إلى إيقاف مفعول التغريدة التي أطلقها ضابط الإيقاع طوني عنقة، بعد أن ظلت محل تداول وتفاعل بين الفنانين و"الفانز" ورواد "تويتر" على مدار اليومين الماضيين.

وحاولت نجوى قبل نحو ساعة أن توجه رسالة إلى كل من يهمه الأمر، لإقفال الباب نهائياً، على تداعيات تغريدة العنقا، بنشر مقولة باللغة الإنكليزية تقول " إقتلهم بنجاحك وإدفنهم ببسمة".

نجوى التي لم يغادرها النشاط طوال يوم أمس وساعات الليل، وهي ترد على التغريدات التي وصلت الى حسابها الرسمي على "تويتر"، طلبت من جميع "متابعيها" قبل ساعات، ان يتوقفوا عن التفاعل على "تويتر" في موضوع العنقا، لأنها إعتبرت أنه ليس مسموحاً لاحد أن يأخذ ثانية واحدة من وقتها ووقتهم، وغردت قائلة "ما تحكوا شي بقى ولا تذكروا اسم. اللي بدو يعربش على إسمي ما عاش. ولا بتقدر نقطة مي تفضي بحر". كما هددت باللجوء إلى الـ" بلوك " لكل فانز من "فانزاتها" الذين يتبعون غيرها، وكتبت في تغريدة حول نفس الموضوع" أوعى حدا يجي يستغل مواقعنا ليعمل بطل. كل واحد رح يلحق حدا تاني رح نعملو بلوك. مش فاضيين نشهر حدا".

يشار الى أن الفنان فارس كرم كتب في تغريدة لنجوى كرم " صارلي من مبارح عم تابع شو عم بيصير .. شي بيضحك... خللي قلبك وطلتك وصوتك أنتي يا نجوى ايديك بتم كتير عالم"، فردت عليه" يسلمولي عيونك".

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