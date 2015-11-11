"الصحة" تجرى مسحا للكشف عن الأورام السرطانية فى 5 محافظات

أكدت اللجنة القومية لمكافحة الأورام بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تجرى أكبر مسح للكشف عن الأورام السرطانية فى 5 محافظات (الغربية، البحيرة، أسوان، المنيا، دمياط) تمهيداً لعمل السجل القومى للأورام كأول قاعدة بيانات قومية لمرضى الأورام فى مصر

وقال الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة القومية لمكافحة وعلاج الأورام السرطانية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة الإصابة بالأورام السرطانية 113 حالة فى كل 100 ألف نسمة سنوياً بمعنى إصابة 100 ألف سنوياً بالسرطان.

وأضاف خالد، أن الوزارة انتهت من وضع الدليل الإرشادى الأول لعلاج مرضى الأورام السرطانية فى المستشفيات التابعة للجامعة ووزارة الصحة.

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