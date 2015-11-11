أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة" تجرى مسحا للكشف عن الأورام السرطانية فى 5 محافظات

Google+ Print
"الصحة" تجرى مسحا للكشف عن الأورام السرطانية فى 5 محافظات "الصحة" تجرى مسحا للكشف عن الأورام السرطانية فى 5 محافظات
أكدت اللجنة القومية لمكافحة الأورام بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تجرى أكبر مسح للكشف عن الأورام السرطانية فى 5 محافظات (الغربية، البحيرة، أسوان، المنيا، دمياط) تمهيداً لعمل السجل القومى للأورام كأول قاعدة بيانات قومية لمرضى الأورام فى .

وقال الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة القومية لمكافحة وعلاج الأورام السرطانية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة الإصابة بالأورام السرطانية 113 حالة فى كل 100 ألف نسمة سنوياً بمعنى إصابة 100 ألف سنوياً بالسرطان.

وأضاف خالد، أن الوزارة انتهت من وضع الدليل الإرشادى الأول لعلاج مرضى الأورام السرطانية فى المستشفيات التابعة للجامعة ووزارة الصحة.

بعد اعتراف "الصحة" بوفاة طبيبة الإسماعيلية بالالتهاب السحائى.. أمراض الجهاز التنفسى وفيروس سى تهدد العاملين بالمجال.. "الأطباء": إصابة الطبيب بعدوى يحوله إلى ناقل للفيروس.. ووقفة احتجاجية السبت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»