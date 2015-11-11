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وزير التموين لـ"اليوم السابع": خطة لمنع حدوث أزمة فى البوتاجاز خلال الشتاء

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وزير التموين لـ"اليوم السابع": خطة لمنع حدوث أزمة فى البوتاجاز خلال الشتاء وزير التموين لـ"اليوم السابع": خطة لمنع حدوث أزمة فى البوتاجاز خلال الشتاء
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد خطة لمنع حدوث أزمات فى البوتاجاز خلال موسم الشتاء الحالى بالتنسيق مع وزارة البترول، من خلال زيادة عدد منافذ التوزيع فى مختلف المناطق إضافة إلى تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ البيع للتأكد من بيع الاسطوانات بالسعر الرسمى ولمنع تهريب البوتاجاز إلى السوق السوداء.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم زيادة معدلات ضخ الاسطوانات بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين من البوتاجاز، إضافة إلى إمداد أى منطقة بالاسطوانات بمجرد احتياجها للبوتاجاز مع تشكيل غرفة عمليان بالوزارة لتلقى تقارير يومية عن معدلات الضخ.


>- ضبط صاحب مصنع قبل ترويجه 147 ألف قطعة منظم بوتاجاز مغشوشة بالبساتين
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مصر 365

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