"سباك" يدخل مستشفى ببنى سويف لإجراء "الزائدة" ويخرج والبراز يتساقط من بطنه

شعر بألم شديد فى جانبه الأيمن فى وقت متأخر من الليل فذهب إلى مستشفى مركزى ببنى سويف ليجرى جراحة الزائدة ويخرج بعدها يتساقط البراز من بطنه.

شعبان جودة عبد النبى 42 سنة "سباك" من قرية منيل هانى التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، أب لفتاة تبلغ من العمر عاما واحدا يقطن هو وزوجته فى بيت العائلة، داخل غرفتين يغلق عليهما باب متهالك وسقف من الخشب لا يحميهم من برودة الجو وقطرات المطر.

عم شعبان يروى قصته

بدموع وحسرة تحدث إلينا عم شعبان وهو على سرير بسيط، لا يستطيع أن يتركه ليذهب حتى لقضاء حاجته "حسيت بتعب شديد فى جنبى اليمين وكانت الساعة 2 بالليل، أخويا خدنى لمستشفى إهناسيا لأن مكنش فى أطباء فى العيادات الخاصة فى الوقت المتأخر ده، هناك الأطباء قالولى إنى لازم أعمل عملية زائدة فورا، طلبت منهم إنى استنى عشان أعمله فى عيادة خاصة فى الصباح، بس هما رفضوا وقالولى حالتك مش مستحملة".

وأضاف عم شعبان، أنه دخل غرفة العمليات وأجرى له طبيب يدعى "ح.ص.م " عملية الزائدة، وخرج بعدها ليتم احتجازه فى قسم الباطنة، مشيرًا إلى أنه ظل 4 أيام بدون قضاء حاجته إلى أنه فوجئ بسقوط براز من مكان العملية التى أجراها.

قبلونى بمستشفى بنى سويف بعد الاستعطاف والترجى

وتابع شعبان"فضلت بين الحياة والموت فى المستشفى وخرجنا بعد 8 أيام بجواب تحويل لمستشفى جامعة بنى سويف، وهناك قالولى الحالة منتهية وبعد استعطاف وترجى تم قبولى داخل المستشفى، لإجراء عملية فورية لمحاولة إنقاذى فعملولى عمليتين استكشاف ومصران، وقام الأطباء بعمل عملية تحويل لمجرى البراز وتنظيف الدم من التلوث الموجود بها".

وأضاف المريض، بعد خروجى من العملية فى مستشفى الجامعة أخبرنى الأطباء بأنهم استخرجوا أربعة جراكن صديد ومياه ملوثة، وأن المصران حدث به ثقوب نتيجة الصديد وعدم تنظيف الطبيب بمستشفى إهناسيا لمكان العملية.

تقرير العملية قال إن نسبة التسمم فى الدم 98%

وقال السباك المريض إنه أخذ تقريرا من مستشفى الجامعة يفيد بأنه دخل المستشفى فى حالة سيئة للغاية، مع وجود تسرب براز من الجرح، وتسمم بدرجة 98 % فى الدم، مضيفًا: "دلوقتى وبعد ثلاث شهور من العملية أنا بقيت مرمى على السرير ومكنتش شغال شغل حكومة وكان كل رزقى بيعتمد على مهنة السباكة، الدكتور اللى عملى العملية قضى على أسرتى أنا ومراتى وبنتى مش لينا أى دخل، وبقيت اعتمد على ما يعطيه لى إخواتى، بس ازاى هفضل كده على طول، أنا مش عايز فلوس أنا عايز حقى وحق بنتى، ازاى الطبيب اللى بيقسم قسم الأطباء إنه يعالج ويحافظ على حياة المرضى يكون سبب فى القضاء على حياتهم.

من جانبه، قال سعيد محمد، ابن عم المريض، إنهم قاموا بتحرير محضر شرطة ضد الطبيب الذى أجرى العملية تحت رقم 3094 لسنة 2015 إدارى مركز إهناسيا، منذ ثلاثة أشهر وإلى الآن لم تتحرك القضية، النيابة طلبت تقرير الطبيب الشرعى، وكان المفروض يوصل للنيابة منذ فترة بس لحد الآن مش عارفين اية السبب فى تأخير وصول التقرير للنيابة.

ابن عم الضحية: الطبيب عرض علينا 200 ألف جنيه للتنازل

وأضاف ابن عم الضحية: الطبيب المهمل حاول يساومنا وعرض إنه يدفع لينا 200 ألف جنيه عشان نتنازل عن المحضر، لكن احنا عمرنا ما هنسيب حق ابن عمنا مقابل 200 ألف جنيه، الفلوس مش هتخليه يرجع يمشى على رجليه تانى، هو حياته انتهت، ولازم الطبيب المهمل حياته المهنية تنتهى.



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