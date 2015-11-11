أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. مؤتمر انتخابى لقائمة فى حب مصر بكفر الشيخ

Google+ Print
اليوم.. مؤتمر انتخابى لقائمة فى حب مصر بكفر الشيخ اليوم.. مؤتمر انتخابى لقائمة فى حب مصر بكفر الشيخ
تنظم قائمة "فى حب " مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض بكفر الشيخ لدعم مرشحى القائمة فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، من خلال تعريف الناخبين بالبرنامج الانتخابى للقائمة.

ويحضر المؤتمر اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة فى حب مصر، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق، والكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية البارزة.

جدير بالذكر أن قائمة "فى حب مصر" تضم 4 مرشحين عن محافظة كفر الشيخ هم: رجل الأعمال عبد الحميد الدمرداش، والدكتورة هالة أبو السعد عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منى عبد العاطى مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، ومها شعبان أبوسالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»