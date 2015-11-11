اليوم.. مؤتمر انتخابى لقائمة فى حب مصر بكفر الشيخ

تنظم قائمة "فى حب مصر " مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض بكفر الشيخ لدعم مرشحى القائمة فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، من خلال تعريف الناخبين بالبرنامج الانتخابى للقائمة.

ويحضر المؤتمر اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة فى حب مصر، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق، والكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية البارزة.

جدير بالذكر أن قائمة "فى حب مصر" تضم 4 مرشحين عن محافظة كفر الشيخ هم: رجل الأعمال عبد الحميد الدمرداش، والدكتورة هالة أبو السعد عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منى عبد العاطى مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، ومها شعبان أبوسالم.