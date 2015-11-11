مصادر: زكى بدر لم يرسل مكاتبات عن"مشروعك" بمحافظة القاهرة منذ توليه المنصب

أكدت مصادر مطلعة بمحافظة القاهرة، أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، لم يرسل حتى الآن أى مكاتبات أو توصيات خاصة بمبادرة "مشروعك" أو المشروع القومى للتنمية المجتمعية، لمعرفة الوضع الحقيقى للمشروع بالعاصمة أو توجيه المسئولين عن المشروع بتعليمات جديدة لإنعاشه بعد أن شهد فشلا واضحا بكل أحياء العاصمة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يتم رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية بوضع المشروع، وعلى الرغم من ذلك فإن المشروع لم يشهد تقدما ملحوظا مقارنة بباقى المحافظات، مشيرا إلى أن اهتمامات أخرى شغلت وزير التنمية المحلية كالقمامة ومخرات السيول ومياه الصرف.

كان الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أكد خلال آخر مؤتمر صحفى له أن محافظة القاهرة أقل المحافظات تفاعلا مع "مشروعك" وسيتم الكشف عن السلبيات لمواجهتها وحلها، وجاء ترتيب المحافظات الأكثر تفاعلا مع المشروع على النحو التالى: محافظة البحيرة بإجمالى 1395 مشروعا بتكلفة 40 مليون جنيه، ويليها الدقهلية بـ928 مشروعا بتكلفة 29 مليون جنيه يليها سوهاج بـ916 مشروعا بتكلفة 34 مليون جنيه، وأسيوط بـ608 مشروعات بتكلفة 27 مليون جنيه، فيما تم ملئ 150 استمارة للحصول على قروض مشروعات صغيرة لعدد من الأرامل بالقاهرة الخميس الماضى.

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