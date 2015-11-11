شقيق محمد حسان: الشيخ يتمتع بصحة جيدة وأخبار مرضه الشديد "شائعات"

قال أسامة حسان، شقيق الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى، إن الشيخ يتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعى، موضحا أن الشائعات التى خرجت مؤخرا بأنه يعانى من مرض شديد أو سوء حالته لا علاقة لها بالحقيقة.

وأضاف شقيق حسان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ حسان يمارس حياته بشكل طبيعى يوميا، وأحيانا يذهب لقناة الرحمة الفضائية، داعيا محبى الشيخ إلى الدعاء له.

وحول ما إذا كان الشيخ محمد حسان، يجهز لسلسة حلقات جديدة على قناة الرحمة، قال أسامة حسان: "الشيخ لا يعد حلقات أو سلسلة جديدة ولم يقرر حتى الآن، مكتفيا بالقول:"دعواتكم".