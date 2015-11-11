محمد غنيم: الحكومة الحالية "ملهاش طعم" وظروفها سيئة

قال الدكتور محمد غنيم، عضو المكتب الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن تعديل الحكومة الحالية تحت قبة البرلمان أمر يرجع للرئيس فقط، موضحا أن البرلمان سيتجه لتجديد الثقة للحكومة حال طرحها الرئيس فى البرلمان.

وأضاف غنيم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الحالية أدائها غير جيد، وظروفها سيئة حيث شهدت مصر فى عهدها سيول ولم تجد سبلا لمواجهتها، متابعا: "الحكومة الحالية ملهاش طعم وظروفها سيئة".

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