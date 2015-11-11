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بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية بطريق السلوم

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أشرف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، مساء أمس الثلاثاء، على حملة مرورية نظمتها إدارة مرور مطروح، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية بكمين الكيلو 15 على طريق مرسى مطروح – السلوم، تمكنت الحملة خلالها من ضبط 358 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إنه تم التصالح الفورى فى 65 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 8 آلاف و100 جنيه.

وأضاف أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح

تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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