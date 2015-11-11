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المرشحون ببورسعيد يطالبون بعودة المنطقة الحرة وتوفير فرص عمل للشباب

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المرشحون ببورسعيد يطالبون بعودة المنطقة الحرة وتوفير فرص عمل للشباب المرشحون ببورسعيد يطالبون بعودة المنطقة الحرة وتوفير فرص عمل للشباب
طالب عدد من المرشحين لانتخابات البرلمان بمحافظة بورسعيد بعودة المنطقة الحرة لسابق عهدها وتوفير فرص عمل للشباب وغير ذلك من المشاكل التى تواجه المواطن فى حياته اليومية.

الدكتورة معالى نوفل المرشحة للانتخابات تسعى لتصحيح المفاهيم للوصول للبرلمان بعد أن نجحت فى جذب النساء والرجال من قرية القابوطى مسقط رأس الإخوانى أكرم الشاعر.

كما دعا مجدى حسن عمار مرشح حزب المصريين الأحرار عبر صفحته على التواصل الاجتماعى نزول الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم خلال الفترة المقبلة التى تحتاج إلى برلمانى يحقق التنمية الشاملة.

أما الفنان حمدى الوزير فيعتمد على الكتلة التصويتة بحى المناخ وكل المهتمين بالفن وغيرهم من رواد الثقافة والمواطنين اللذين يعشقون فنه ودعا "الوزير" كل الناخبين للمشاركة الحقيقية لاختيار النائب الذى سوف يمثلهم بصدق تحت قبة البرلمان لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

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