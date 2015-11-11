مؤتمرات لرابطة العالم الإسلامى عن وسطية الإسلام بماليزيا وباكستان وجز القمر

أعلنت رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة، عن تضمن جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة سلسلة من الندوات والفعاليات فى العديد من الأقطار الإسلامية، منها: دول ماليزيا وهونغ كونغ وباكستان وبروناى، فى جولة مفتوحة يقوم بها وفد رسمى برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، حول مبدأ الوسطية فى الإسلام.

وقالت الرابطة فى بيان، أن الفعاليات تأتى بهدف الإشراف على عدد من المؤتمرات والندوات والمناشط، وتشمل لقاءات للأمين العام لرابطة العالم الإسلامى بعدد من المسئولين والعلماء والدعاة ورؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية فى هذه البلدان لتعزيز العمل الإسلامى المشترك.

وتناقش الندوة مبدأ الوسطية فى الإسلام، والوسطية عند الإمام الشافعى، والوسطية وتحديات العصر، وذلك بهدف تأصيل المفهوم الشرعى للوسطية وبيان ضرورته للبشرية، وذلك من خلال وفود الرابطة إلى ولاية سرواك فى ماليزيا والتى تشمل افتتاح مؤتمر"السلام العالمى” بالتعاون والتنسيق مع حكومة ولاية سرواك والذى سيناقش محاور عدة تتضمن: دور الإسلام فى تعزيز السلام العالمى.

شمل الفعاليات توجه وفد الرابطة برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى إلى هونغ كونغ لعقد مؤتمر "الحوار والتعايش السلمى" بالتعاون مع مجلس موارد المسلمين فى هونغ كونغ، الذى سيناقش الحوار الدينى والحضارى، والتنوع الثقافى فى هونغ كونغ، والقيم الإنسانية فى المجتمعات المتعددة ثقافياً، والدين وثقافة التعايش السلمى.