١٧ نوفمبر.. نظر طعن سما المصرى على استبعادها من انتخابات مجلس النواب

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٧ نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من أشرف ناجى المحامى بصفته وكيلا عن سما المصرى المرشحة المستبعده من انتخابات مجلس النواب، يطالب بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المحدد لها ٢٢ و٢٣ من نوفمبر الجارى، وإيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

واختصم الطعن الذى حمل رقم ٦٣٨٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، حيث طالب الطعن بوقف وإلغاء القرار السلبى لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب طبقا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ قانونى يجب تطبيقه على جميع المرشحين.

كما طالب الطعن بإلغاء القرار السلبى للجنة العليا للانتخابات بعدم تطبيق حيثيات حكم المحكمه الإدارية العليا بمراجعة أوراق جميع المرشحين بما يتوافق مع ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ توافر "طيب الخصال وحسن السمعة" لجميع المرشحين.

والتمس الطعن إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية أو عدم دستورية المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ١٠٥٥١٩ لسنة ٦١ ق ع، ومدى إلزامية تطبيقه على جميع المرشحين والفصل فى صحة أو عدم صحة انتخابات مجلس النواب وصحة انعقاده على ضوء ما تسفر عنه الحكم فى الدعوى الدستورية .

- 10 دعاوى قضائية لاستبعاد مرشحين بالزيتون والأميرية مستندة لحكم سما المصرى

>