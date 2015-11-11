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إطلاق حملة "المليون زائر من السعودية لشرم الشيخ" بقنصلية مصر فى جدة اليوم

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إطلاق حملة "المليون زائر من السعودية لشرم الشيخ" بقنصلية مصر فى جدة اليوم إطلاق حملة "المليون زائر من السعودية لشرم الشيخ" بقنصلية مصر فى جدة اليوم
تنطلق مساء اليوم الأربعاء، حملة "المليون زائر من المملكة العربية إلى شرم الشيخ"، بمشاركة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فرع السعودية، والقنصلية العامة المصرية فى جدة، وشركة للطيران.

وقال عادل حنفى، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فرع السعودية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تهدف لجذب مليون سائح سعودى فى إطار الجهود الهادفة لجذب السياحة ودعم الاقتصاد عقب الحملة الغاشمة التى تتعرض لها مصر من عدد من الدول الغربية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية على أرض سيناء.

وأوضح حنفى، أن الحملة ستنطلق من مقر القنصلية العامة بجدة -القريبة من السواحل المصرية- فى تمام الساعة الثامنة مساءً، لافتا إلى أنها ستعمل على تعريف المواطنين السعوديين والمقيمين من جنسيات أخرى بالمملكة أبرز المعالم السياحية فى مصر عامة وشرم الشيخ خاصة.

ولفت إلى أن أفراد الجالية المصرية فى السعودية، البالغ عددهم قرابة 2 مليون مغترب، بدأوا فى تصحيح بعض المفاهيم التى روجتها وسائل الإعلام الغربية.

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