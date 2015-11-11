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غضب المحامين يدفع القاضى المشرف على الانتخابات للمغادرة دون إعلان النتيجة

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غضب المحامين يدفع القاضى المشرف على الانتخابات للمغادرة دون إعلان النتيجة غضب المحامين يدفع القاضى المشرف على الانتخابات للمغادرة دون إعلان النتيجة
غادر المستشار أحمد السعدنى رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، مقر النقابة معترضا على هجوم المحامين عليه بسبب تأخر إعلان على نتيجة انتخابات النقابة على المستوى العام والإدارات القانونية.

وسادت حالة من الغضب بين المحامين بسبب مغادرة القاضى المشرف على الانتخابات دون إعلان النيجة، خاصة أنهم متواجدون فى النقابة لليوم الثانى على التوالى.

وكان مجموعة من المحامين رفعوا أصواتهم اعتراضا، أمام القاعة التى يجرى فيها القاضى عمليات الحصر والمراجعة النهائية للنتيجة، ما دفع القاضى للمغادرة.

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مصر 365