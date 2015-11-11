ارتفاع عدد قتلى الجيش الليبى لـ16 مجنداً فى هجمات الإرهابيين ببنغازى

قتل 13 مجندا على الأقل من قوات الجيش الوطنى الليبى فى مدينة بنغازى "شرق البلاد"، الثلاثاء، أثناء محاولة هذه القوات التقدم باتجاه مناطق ومعسكرات تسيطر عليها مجموعات إرهابية، بحسب ما أعلن متحدث عسكرى.

ووفقا لما نشر عبر موقع "العربية"، نقلاً عن المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوى لــ وكالة الأنباء الرسمية "وال" الموالية للحكومة فى الشرق أن "حصيلة قتلى الجيش والوحدات المساندة له ارتفعت إلى 16 وأن 27 آخرين أصيبوا بعد العمليات التى جرت فى محاور بنغازى".

وعدد "الزوى" أسماء 13 من هؤلاء العناصر مؤكدا أنهم قتلوا الثلاثاء، بينما لم يوضح ما إذا كان العناصر الثلاثة الآخرين لقوا مصرعهم فى اليوم ذاته.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة، أن "معظم الجنود لقوا مصرعهم جراء الألغام الأرضية التى زرعها عناصر التنظيمات الإرهابية" فى عدة مناطق من المدينة التى تبعد نحو ألف كلم عن شرق العاصمة طرابلس.

واعتبر" الزوى"، أنه رغم الخسائر البشرية فإن "القوات المسلحة أحرزت تقدما ونصرا كبيرا"، وتمكنت من استعادة السيطرة على أحد المعسكرات، مشددا على أن "المعارك مستمرة ولن تتوقف حتى تحرير المناطق التى تتمركز فيها بقايا الجماعات الإرهابية".

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