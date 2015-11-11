بالصور.. مرشحو الإسماعيلية يلجأون للجولات الميدانية للتواصل مع الناخبين

كثف عدد من مرشحى الإسماعيلية من جولاتهم الميدانية بشوارع المدينة، للتواصل مع المواطنين بدلا من إقامة مؤتمرات حاشدة.

12 من بين 98 مرشحا بالإسماعيلية اعتمدوا على مؤتمرات جماهيرية كبيرة للتواصل مع مواطنين، فيما اعتمد البقية على حملات طرق أبواب وجلسات بالمقاهى ومجالس العائلات والمسيرات الشبابية، للوصول إلى شرائح مختلفة من الناخبين.

وقال تامر الجزار مسئول الإعلام بحزب النور بالإسماعيلية، إن الحزب سيعتمد على حملات طرق الأبواب، واللقاءات الصغيرة مع العائلات للترويج لمرشحيه بدلا من المؤتمرات الجماهيرية.

ويبدأ النور جولاته اليوم للترويج لمرشحه أحمد يوسف بالدائرة الأولى التى تضم أحياء مدينة الإسماعيلية، مع بدء رفع لافتات دعائية له بالميادين.

وأضاف الجزار، إن تأخر رفع اللافتات بسبب تغيير رقم يوسف بالكشف النهائى للمرشحين لانسحاب مرشح من الانتخابات.

وشارك أشرف عمارة المرشح المستقل بالدائرة الأولى فى ثلاث جولات مساء الاثنين للتواصل مع الناخبين، بدأها لقاء مع شباب من سكان حى الشيخ زايد بمقهى عام، قبل أن يشارك أعضاء حملته فى جولة بشارع السلطان حسين والشارع الثلاثينى.

وفى سياق متصل واصل المرشح المستقل محمود عثمان جولاته بعقد مؤتمر بمنطقة العبور وجولة بمنطقة الكيلو 2 للقاء المواطنين فيما يخصص 3 أيام فى الأسبوع للقاء المواطنين بمكتبه.

ويعتبر عثمان أكثر المرشحين انتشارا فى الدعاية الانتخابية، حيث طبع 1000 لافتة وملصق ليملأ شوارع وميادين المدينة ومنطقة محيطة بالنادى الإسماعيلى، وأمام مسجد بدر بالشيخ زايد.

ويعتمد المرشح مصطفى حسين عبد الوهاب على الجولات بالمناطق الشعبية البعيدة للتواصل مع الناخبين بها، وقام بجولة بحى المروة، وعزبة الصفيح فى أطراف الإسماعيلية.

فى على جانب آخر اشتكى سليمان الحوت مرشح تحالف 30 يونيو من تمزيق لافتاته الدعائية، وقال إنه تقدم بمذكرة لمحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بشكواه.

وفى الدائرة الرابعة يحضر أحمد سليمان مرشح حزب المصريين الأحرار لمؤتمر عام بمدينة التل الكبير يوم الخميس المقبل، يحضر فيه عصام خليل رئيس الحزب، وأعضاء بالهيئة البرلمانية وأمانة الإسماعيلية.

وفى الوقت نفسه دعا أحمد سلامة داوود المرشح المستقل بالدائرة الرابعة إلى مؤتمر بمدينة القصاصين يوم الخميس المقبل.



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