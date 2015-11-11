شرطة التموين تضبط 36 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل طرحه بالأسواق

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين ، فى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج زيوت الطعام مجهولة المصدر، وتم ضبط كميات كبيرة وزنت 36 طن قبل طرحها فى الأسواق داخل عبوات مدون عليها أسماء شركات وهمية، وتم ضبط مدير المصنع وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال الإدارة العامة لشرطة التموين، معلومات مفادها قيام "عبد الباسط ر ع" مالك مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام فى منطقة بهتيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لقيامه بتعبئة زيوت الطعام مستخدما خامات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق ارباح طائلة غير مشروعة.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وأن المتهم يقوم بتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها اسماء شركات وهمية على خلاف الحقيقة، فتم استهداف المصنع فى مأمورية اسفرت عن ضبط "محمد ع ر" 51 سنة، المدير المسئول عن لمصنع، وبتفتيش المصنع تم ضبط 43 ألفا و830 عبوة زيوت طعام، و36 طن زيوت طعام داخل تنكات بدون بيانات "مجهول المصدر"، و310 كيلو زيوت طعام تحت التجهيز مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 تانكات فارغة و3000 زجاجة فارغة لزوم التعبئة.

وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وإحالة اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين إلى النيابة التى تولت التحقيق.