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مباحث المرج تنجح فى القبض على هارب من محكمة القاهرة الجديدة

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مباحث المرج تنجح فى القبض على هارب من محكمة القاهرة الجديدة مباحث المرج تنجح فى القبض على هارب من محكمة القاهرة الجديدة
تمكن المقدم محمود الأعصر، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، من القبض على المتهم الهارب من محكمة القاهرة الجديدة فى أقل من 24 ساعة على هروبه، بعدما غافل حرس محكمة القاهرة الجديدة وتمكن من الهرب.

البداية بتلقى النقيب أيمن سلامة معاون مباحث قسم شرطة المرج، معلومات تفيد باختباء المتهم فى شقة بمنطقة المرج عقب هروبه، فانتقل النقيب محمد سلامة معاون المباحث، وقوة أمنية لاستهدافه وتمكنوا من القبض عليه واقتياده لقسمة الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تمكن المتهم من الهرب أثناء عرضه لنظر تجديد حبسه أمام محكمة القاهرة الجديدة وغافل الحرس بعد فك الكلابشات وفر هاربا، حيث كان المتهم يعرض فى قضية سلاح نارى.

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