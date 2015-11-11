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القبض على 3 صيادين لتعديهم على عاملين وإصابتهم بجرح طعنى بالصدر

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القبض على 3 صيادين لتعديهم على عاملين وإصابتهم بجرح طعنى بالصدر القبض على 3 صيادين لتعديهم على عاملين وإصابتهم بجرح طعنى بالصدر
تمكنت مباحث مركز شرطة دمياط، من القبض على 3 صيادين لقيامهم بطعن عاملين وإصابتهم بجرح طعنى بالصدر ويقيمان بناحية البصارطة.

وكان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دمياط بوصول كل من "محمد م م إ ا" 28 سنة عامل، مصابا بجرح طعنى بالصدر واشتباه نزيف داخلى بالصدر والبطن، و"تامر م م إ ا" 30 سنة عامل، مصابا بجرح قطعى بالصدر ويقيمان بناحية البصارطة، دائرة المركز "إدعاء تعدى من أخرين " ولا يمكن استجوابهما.

وبالانتقال وسؤال والدهما المدعو "محمد م ا" 55 سنة شيخ بلد ومقيم بذات الناحية اتهم كلا من "حسن. ص. ع" 38 سنة صياد، و"مسعد. م. م" 56 سنة صياد، و"سلام. م. ع" 62 سنة صياد، ومقيمون بذات الناحية، بالتعدى على نجليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالناحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18748 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2015م.
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