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أمن أسيوط يلقى القبض على 4 طلاب تحرشوا جنسيا بطالبة جزائرية بجامعة أسيوط

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أمن أسيوط يلقى القبض على 4 طلاب تحرشوا جنسيا بطالبة جزائرية بجامعة أسيوط أمن أسيوط يلقى القبض على 4 طلاب تحرشوا جنسيا بطالبة جزائرية بجامعة أسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط خلال الحملة الأمنية لضبط الخارجين على القانون وضبط قضايا الآداب من القبض على 4 طلاب اعترضوا طالبة جزائربة بجامعة أسيوط وتحرشوا بها جنسيا.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من أمن جامعة أسيوط يفيد ضبط "ا. م. ج" طالب ومقيم منقباد دائرة مركز أسيوط، و"ط. هـ ش" طالب ومقيم أبنوب الحمام دائرة مركز أبنوب و"أ. ع . م" مقيم موشا دائرة مركز أسيوط ."ع. ع". طالب ومقيم منقباد دائرة مركز أسيوط.. طلاب بمدرسة التدريب المهنى وذلك بناحية شارع الجامعة أمام البوابة القبلية لجامعة أسيوط بالقرب من المدرسة الخاصة بالمتهمين حال قيامهم باعتراض "ح. م. خ "جزائرية الجنسية طالبة بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسيوط ومقيمة بالمدينة الجامعية بأسيوط أثناء سيرها متوجهة إلى المدينة الجامعية محل إقامتها قام المتهمون بمعاكسة المجنى عليها وقام المتهم الأول بالتحرش بها جنسيا.

تم ضبط المتهمين حال ارتكابهم الواقعة وبسؤال المجنى عليها اتهمت المتهم الأول بالتحرش بها جنسيا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
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