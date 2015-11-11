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فرنسا ترحب بتعيين المغربى جمال بنعمر مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة

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فرنسا ترحب بتعيين المغربى جمال بنعمر مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة فرنسا ترحب بتعيين المغربى جمال بنعمر مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة

>رحبت فرنسا بتعيين الدبلوماسى المغربى جمال بنعمر مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون منع النزاعات بما فى ذلك ملف بوروندى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فى تصريح الثلاثاء، إن بلاده تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع فى بوروندى وتدين عملية الاغتيال التى تعرض لها تسعة أشخاص من بينهم موظف بالأمم المتحدة فى السابع من نوفمبر فى أحد أحياء العاصمة بوجومبورا، مشددا على ضرورة تقديم مرتكبى تلك الجرائم إلى العدالة.

وأضاف أن مجلس الأمن الدولى اجتمع أمس بنيويورك بطلب من فرنسا وأنه جارى العمل لإصدار قرار يطالب بوقف العنف واستئناف حوار وطنى ذات مصداقية وشامل.

وأكد نادال أن بلاده تدعم وساطة مجموعة دول غرب أفريقيا التى يدعمها الاتحاد الأفريقى وتدعو مختلف الأطراف فى بوروندى بالتعاون بشكل كامل وبحسن نية مع الوساطة الأوغندية، وتشهد بوروندى منذ ستة أشهر أزمة سياسية حادة على خلفية إعادة انتخاب الرئيس بيير نكورونزير لولاية رئاسية ثالثة فى يوليو الماضى.
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