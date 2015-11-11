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واشنطن ترصد 27 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادات بجماعة صومالية

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واشنطن ترصد 27 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادات بجماعة صومالية واشنطن ترصد 27 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادات بجماعة صومالية

>رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 27 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عن ست "قيادات بارزة" فى جماعة الشباب الصومالية المتشددة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء.

وعرضت الولايات المتحدة ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو عبيدة الذى أصبح زعيما لتلك الجماعة الإرهابية خلفا لأحمد عبدى جودانى الذى قتل فى غارة جوية أمريكية فى سبتمبر 2014 .

كما عرضت خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن مهاد كراتى الذى تردد أنه خطط للهجوم على جامعة جاريسا فى كينيا الذى أسفر عن مقتل 148 شخصا، كما تم رصد المكافأة نفسها لمخططين اثنين من جماعة الشباب وهما معلم داوود وحسن أفجوى.

وتم رصد ثلاثة ملايين دولار مكافأة لمن يأتى بمعلومات عن القياديين الآخرين معلم سلمان وأحمد على.

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