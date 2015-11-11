إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس:25 يناير "اتنشلت" على طريقة فانلة فؤاد المهندس

رد الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، على من يصفون ثورة 25 يناير بـ"المؤامرة"، قائلاً: "المؤامرة هى التى حصلت على 25 يناير لأنها اتسرقت واتنشلت واتخطفت على طريقة سرقة شويكار للفانلة الداخلية لفؤاد المهندس".

وأوضح "عيسى" عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" على فضائية "القاهرة والناس"، أن ثورة 25 يناير فشلت، بعد أن صاحبها حالة احتجاجية بدلا من البناء، بجانب غياب البرامج السياسية، ومليونيات "التخبيط"، حتى سعى الناس لـ "الخلاص" بعد درجة من النقمة والضغط.

وأضاف أن الإخوان ليسوا "خونة لمصر" بل "خونة للثورة"، التى كان من الممكن أن تكون الأمل وطوق النجاة، وذلك بسبب ما فعلوه يوم 29 من هجمات ارهابية وضيعة ومخططة ومخابراتية على المحاكم وأقسام الشرطة لتهريب سجنائهم.

وقال الكاتب الصحفى، إن ثوار يناير لم يتحالفوا مع الإخوان بل عمر سليمان، حينما أتى بهم وأجلسهم بجواره، مضيفاً "انتوا نسيتوا ..بلد غريبة وذاكرتها ممحية وذاكرتها سمك..مين اللى قعد مع الإخوان واتفق معهم وسمح لهم بالظهور فى تلفزيون الحكومة فى مصر يوم الاحد 1 فبراير سوى المجلس العسكرى"، على حد قوله.

وتابع: "البعض يطالب الشعب بألا يكون شريكا فى تغيير ظروف البلد ويسمع الكلام ومايفكرش ومايحسش، وهذا ما قد يؤدى الى عودة الاخوان..والاخوان عادوا فعلاً.. بعد نتائج انتخابات نقابة المحامين والدلالة الرقمية فيها".

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