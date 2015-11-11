أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس:25 يناير "اتنشلت" على طريقة فانلة فؤاد المهندس

Google+ Print
إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس:25 يناير "اتنشلت" على طريقة فانلة فؤاد المهندس إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس:25 يناير "اتنشلت" على طريقة فانلة فؤاد المهندس
رد الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، على من يصفون ثورة 25 يناير بـ"المؤامرة"، قائلاً: "المؤامرة هى التى حصلت على 25 يناير لأنها اتسرقت واتنشلت واتخطفت على طريقة سرقة شويكار للفانلة الداخلية لفؤاد المهندس".

وأوضح "عيسى" عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" على فضائية "القاهرة والناس"، أن ثورة 25 يناير فشلت، بعد أن صاحبها حالة احتجاجية بدلا من البناء، بجانب غياب البرامج السياسية، ومليونيات "التخبيط"، حتى سعى الناس لـ "الخلاص" بعد درجة من النقمة والضغط.

وأضاف أن الإخوان ليسوا "خونة لمصر" بل "خونة للثورة"، التى كان من الممكن أن تكون الأمل وطوق النجاة، وذلك بسبب ما فعلوه يوم 29 من هجمات ارهابية وضيعة ومخططة ومخابراتية على المحاكم وأقسام الشرطة لتهريب سجنائهم.

وقال الكاتب الصحفى، إن ثوار يناير لم يتحالفوا مع الإخوان بل عمر سليمان، حينما أتى بهم وأجلسهم بجواره، مضيفاً "انتوا نسيتوا ..بلد غريبة وذاكرتها ممحية وذاكرتها سمك..مين اللى قعد مع الإخوان واتفق معهم وسمح لهم بالظهور فى تلفزيون فى يوم الاحد 1 فبراير سوى المجلس العسكرى"، على حد قوله.

وتابع: "البعض يطالب الشعب بألا يكون شريكا فى تغيير ظروف البلد ويسمع الكلام ومايفكرش ومايحسش، وهذا ما قد يؤدى الى عودة الاخوان..والاخوان عادوا فعلاً.. بعد نتائج انتخابات نقابة المحامين والدلالة الرقمية فيها".

موضوعات متعلقة..
>إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس:اليوم أشبه بـ24 يناير.."أمن يدير وأحزاب أليفة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»