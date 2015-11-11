ضبط المسئول عن محطة مصر للبترول بطنطا لتلاعبه فى عدادات طلمبات السولار

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود مصر للبترول بشارع الجلاء ثان طنطا، بعد قيامه بالتلاعب فى عدادات الطلمبات الخاصة بالمحطة، والتى تم معايرتها وختمها من قبل إدارة الدمغة والموازين بطنطا، وقيامه بفض الأختام والتلاعب فى العدادات لتعطى قراءات خاطئة لغش المواطنين، وتم ضبط 6 طن سولار مدعم فى تانك السولار وتشميع الطلمبة.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة تحت إشرافه من ضبط "محمد أ م" 39 سنة المدير المسئول عن محطة وقود مصر للبترول بشارع الجلاء ثان طنطا – مقيم بشارع الجيش – دائرة القسم لقيامه بالتلاعب فى عدادات الطلمبات الخاصة بالمحطة، والتى تم معايرتها وختمها من قبل إدارة الدمغة والموازين بطنطا، وقيامه بفض الاختام والتلاعب فى العدادات لتعطى قراءات خاطئة لغش المواطنين وبمطابقة الرصيد الفعلى على الرصيد الدفترى بسجل (21) بترول، تبين أن رصيد السولار المدعم بالمحطة (3500 لتر سولار) وبقياس تانك السولار الخاص بالمحطة، تبين أنه يحتوى على (6000 لتر سولار)، ما يدل على تلاعبه فى عداد طلمبة السولار الخاص بالمحطة.

وتم التحفظ على 6 طن سولار مدعم من قبل الدولة، وتم تشميع طلمبة السولار الخاصة بالمحطة بمعرفة مفتش الدمغة والموازين المرافق للحملة، وتحرر المحضر رقم 27598 جنح قسم ثان طنطا، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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