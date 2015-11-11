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عبور 197 شاحنة بضائع بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 197 شاحنة بضائع بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم عبور 197 شاحنة بضائع بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 197 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبي خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى، منذ قليل، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 100 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 97 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وفى نفس السياق أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1197 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية، منذ قليل، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 863 إلى الجانب الليبى، بينهم 228 مصريا و575 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 334 مصريا، بينهم 277 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و57 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك حتى الآن إلى 97 ألف و453 مصريا.

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مصر 365

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