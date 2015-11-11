منتصر الزيات على "فيس بوك": سامح عاشور أضعف من أن يناظرنى

نشر المحامى منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحاميين بيان له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يرد من خلاله على عدم استضافته فى برنامج الإعلامى وائل الإبراشى لمناظرة المرشح الآخر سامح عاشور.

وكتب الزيات قائلاً: "بلغنى كثير من الأصدقاء أن وائل الإبراشى يستضيف سامح عاشور فى برنامجه ويتعرض لى فى عدم وجودى، يطالبنى هؤلاء الأصدقاء بطلب المداخلة، لا لن أطلب، لو كان الإبراشى يراعى المهنية والحيدة لبادر لدعوتى ابتداء للتناظر، لكن عاشور أضعف من أن يناظرنى، والإبراشى لا يراعى مواصفات العمل المهنى".



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